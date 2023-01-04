Об этом рассказал глава МОН Сергей Шкарлетт в эфире национального телемарафона. При этом уточнил, что потери 31 декабря значительно больше, ни после обстрелов Россией Киева 10 октября.
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На поврежденные здания вузов выделят средства
Шкарлетт уточнил, что в результате атаки россиян накануне Нового года в Киеве повреждены:
- около 10 построек факультетов;
- учебно-научный институт высоких технологий;
- Институт биологии и медицины;
- лабораторные корпуса;
- физико-математический лицей;
- студгородок;
- спорткомплекс;
- Национальный университет биоресурсов и его общежития;
- транспортный университет;
- университет культуры и искусства;
- университет дизайна;
- лингвистический университет;
- их общежития.
Министр уточнил, что на сегодняшний день свободных средств в госбюджете нет. Большинство средств направляется на ВСУ. Однако нашему государству помогают благотворители.
Доноры очень активно сотрудничают с каждым из университетов,
– уточнил министр.
При этом напомнил, что после атаки россиян 10 октября из резервного фонда было направлено средства на ликвидацию повреждений в КНУ. По такому пути будут идти и сейчас.
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Атака на Киев 31 декабря
- В новогоднюю ночь оккупанты атаковали Киев дронами-камикадзе.
- Тогда практически до рассвета украинские защитники сбивали их в небе над столицей.
- Известно, что тогда удалось сбить 32 воздушные цели врага.
- К этому были привлечены все. "Шахиды" сбивали с ПЗРК, авиации, систем ПВО.