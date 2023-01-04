Об этом рассказал глава МОН Сергей Шкарлетт в эфире национального телемарафона. При этом уточнил, что потери 31 декабря значительно больше, ни после обстрелов Россией Киева 10 октября.

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На поврежденные здания вузов выделят средства

Шкарлетт уточнил, что в результате атаки россиян накануне Нового года в Киеве повреждены:

  • около 10 построек факультетов;
  • учебно-научный институт высоких технологий;
  • Институт биологии и медицины;
  • лабораторные корпуса;
  • физико-математический лицей;
  • студгородок;
  • спорткомплекс;
  • Национальный университет биоресурсов и его общежития;
  • транспортный университет;
  • университет культуры и искусства;
  • университет дизайна;
  • лингвистический университет;
  • их общежития.

Министр уточнил, что на сегодняшний день свободных средств в госбюджете нет. Большинство средств направляется на ВСУ. Однако нашему государству помогают благотворители.

Доноры очень активно сотрудничают с каждым из университетов,
– уточнил министр.

При этом напомнил, что после атаки россиян 10 октября из резервного фонда было направлено средства на ликвидацию повреждений в КНУ. По такому пути будут идти и сейчас.

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Атака на Киев 31 декабря

  • В новогоднюю ночь оккупанты атаковали Киев дронами-камикадзе.
  • Тогда практически до рассвета украинские защитники сбивали их в небе над столицей.
  • Известно, что тогда удалось сбить 32 воздушные цели врага.
  • К этому были привлечены все. "Шахиды" сбивали с ПЗРК, авиации, систем ПВО.