Про це розповів очільник МОН Сергій Шкарлет в ефірі національного телемарафону. При цьому уточнив, що втрати 31 грудня значно більші, ні після обстрілів Росією Києва 10 жовтня.

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На пошкоджені будівлі вишів виділять кошти

Шкарлет уточнив, що внаслідок атаки росіян напередодні Нового року у Києві пошкоджені:

близько 10 будівель факультетів;

навчально-науковий інститут високих технологій;

Інститут біології та медицини;

лабораторні корпуси;

фізико-математичний ліцей;

студмістечко;

спорткомплекс;

Національний університет біоресурсів і його гуртожитки;

транспортний університет;

університет культури і мистецтв;

університет дизайну;

лінгвістичний університет;

їхні гуртожитки.

Міністр уточнив, що на сьогодні вільних коштів у держбюджеті немає. Більшість коштів скеровують на ЗСУ. Однак нашій державі допомагають благодійники.

Донори дуже активно співпрацюють з кожним з університетів,

– уточнив міністр.

При цьому нагадав, що після атаки росіян 10 жовтня з резервного фонду скерували кошти на ліквідацію пошкоджень у КНУ. Таким шляхом йтимуть і зараз.

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Атака на Київ 31 грудня