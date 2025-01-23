Українським студентам пропонується 95 державних стипендій на навчання у 2025/26 навчальному році у китайських вишах. Які вимоги до кандидатів та оформлення документів розповідає 24 Канал, посилаючись на "Освіта.UA".
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Що потрібно зробити, щоб отримати стипендію
Студенти з України мають можливість навчатися наступний рік у Китайські Народній Республіці. Для цього кандидат на отримання стипендії має пройти обов’язкову реєстрацію на сайті Китайської стипендіальної ради www.campuschina.org та створити особистий кабінет. Усі необхідні документи мають бути заповнені онлайн в особистому кабінеті.
Навчання за освітніми рівнями бакалавр, магістр, доктор філософії та на річне мовне стажування.
Кандидат повинен заздалегідь звернутися до китайського вишу, до якого планується вступ, та отримати лист-підтвердження від університету про готовність прийняти кандидата на навчання.
Є певні вимоги до кандидатів та документів:
- заповнену заяву;
- копії закордонного паспорта;
- академічні довідки з ЗВО у якому навчається в Україні, з оцінками за останні 6 місяців;
- сертифікат мовної кваліфікації;
- мати рекомендаційний лист з вишу;
- підтвердження з китайського вишу на погодження зарахування;
- кандидат не може мати кримінального минулого.
Окрім того, кандидати мають подати заявки до МОН в електронному та паперовому форматах.
Приймання заявок на отримання стипендії триватиме до 27 січня 2025 року.