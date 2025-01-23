Украинским студентам предлагается 95 государственных стипендий на обучение в 2025/26 учебном году в китайских вузах. Какие требования к кандидатам и оформлению документов рассказывает 24 Канал, ссылаясь на "Освіта.UA".

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Что нужно сделать, чтобы получить стипендию

Студенты из Украины имеют возможность учиться следующий год в Китайской Народной Республике. Для этого кандидат на получение стипендии должен пройти обязательную регистрацию на сайте Китайского стипендиального совета www.campuschina.org и создать личный кабинет. Все необходимые документы должны быть заполнены онлайн в личном кабинете.

Обучение по образовательным уровням бакалавр, магистр, доктор философии и на годовую языковую стажировку.

Кандидат должен заранее обратиться в китайский вуз обратиться в китайский вуз, в который планируется поступление, и получить письмо подтверждение от университета о готовности принять кандидата на обучение.

Есть определенные требования к кандидатам и документам:

заполненное заявление;

копии загранпаспорта;

академические справки из ЗВО в котором учится в Украине, с оценками за последние 6 месяцев;

сертификат языковой квалификации;

иметь рекомендательное письмо из вуза;

подтверждение из китайского вуза на согласование зачисления;

кандидат не может иметь криминального прошлого.

Кроме того, кандидаты должны подать заявки в МОН в электронном и бумажном форматах.

Прием заявок на получение стипендии на получение стипендии продлится до 27 января 2025 года.