Саме вони є одними з пріоритетів роботи українського уряду у цьому році. На цьому під час засідання Кабміну наголосив очільник уряду Денис Шмигаль.
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Якими є пріоритети в освіті в Україні у 2023 році
Шмигаль повідомив, що на сьогодні найважливішою є безпека учнів, студентів, викладачів.
До того ж уточнив, що зараз фахівці працюють над вдосконаленням процесу дистанційного навчання. Зокрема, покращують інструменти асинхронного навчання, коли учні та вчителі комунікують онлайн із затримкою в часі.
При цьому очільник уряду нагадав, що зараз у нашій державі лише 65% навчальних закладів мають надійні сховища. Натомість робота у цьому напрямку триває.
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Скільки закладів освіти в Україні зруйнувала Росія
- Перший заступник міністра освіти та науки Андрій Вітренко розповів, що від 24 лютого окупанти пошкодили понад 2,6 тисячі навчальних закладів у нашій державі.
- Повністю знищені 406 закладів освіти.
- На підконтрольній Україні території працюють майже 13 тисяч шкіл.