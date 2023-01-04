Именно они являются одними из приоритетов работы украинского правительства в этом году. Это во время заседания Кабмина подчеркнул глава правительства Денис Шмигаль.

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Шмигаль сообщил, что на сегодняшний день важнейшей является безопасность учеников, студентов, преподавателей.

К тому же уточнил, что сейчас специалисты работают над усовершенствованием процесса дистанционного обучения. В частности, улучшают инструменты асинхронного обучения, когда учащиеся и учителя общаются онлайн с задержкой во времени.

При этом глава правительства напомнил, что сейчас в нашем государстве только 65% учебных заведений имеют надежные хранилища. Работа в этом направлении продолжается.

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