Відтак у ВНЗ просять про фінансову допомогу на відбудову. Адже це не перший обстріл, який зачепив навчальні заклади.

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КНУ імені Шевченка просить про допомогу

Ректор університету Володимир Бугров розповів, що корпуси університету значно пошкодили ракетні обстріли – 1 березня, 10 жовтня та 31 грудня. Однак стіни цих будівель врятували життя тисячі людей.

При цьому ректор уточнив, що на відбудову будівель потрібні значні кошти. Лише у центрі Києва на усунення руйнувань потрібно близько 90 мільйонів, адже там є пам'ятки архітектури. Держава не може повністю профінансувати відбудову. З коштами допомагають благодійники. Однак цього не завжди достатньо.

Як вчаться у КНУ студенти

Роботу КНУ імені Шевченка не зупиняв з 24 лютого. З 4 квітня навчання відновили – студенти почали вчитися онлайн. Також у виші успішно провели підсумкову атестацію та організували вступну кампанію. З 1 вересня відновили офлайн-навчання на багатьох факультетах. Університет, до слова, має бомбосховище.

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Пошук фінансування

Частину коштів виділили на відбудову з фонду вишу, але цього не достатньо. Тому ВНЗ оголосив збір. Виш має офіційні рахунки. На головній сторінці є посилання "Відбудуємо університет". Там можна задонатити кошти.

Збір оголосили 1 січня. Вже назбирали понад 2 мільйони гривень.

Світові університети також оголосили у себе збір для КНУ. Долучитися просять і всіх небайдужих.