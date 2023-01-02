При цьому тривалість зимового відпочинку може відрізнятися у різних ВНЗ. Про зимові канікули у межах навчального року 2022 – 2023 в українських вишах читайте в матеріалі 24 каналу.

Читайте Зимові канікули 2022 – 2023: коли та скільки відпочиватимуть школярі у різних регіонах України

Чим особливий навчальний рік 2022 – 2023

Реформа вищої освіти подарувала вишам в Україні самоврядність. Відтак ВНЗ самі можуть складати графік навчання та канікул. Хоча і мають дослухатися до рекомендацій Міносвіти.

Цього року, зважаючи на війну, виші в Україні могли розпочати роботу не у вересні, а 15 серпня. Усе залежало від графіків конкретних інститутів та університетів.

Першокурсники зазвичай сходилися на навчання 1 вересня. Але не у всіх ВНЗ. Наприклад, навчання у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка для них стартувало 19 вересня. А магістри 1 – го року навчання сіли за університетські парти 1 жовтня.

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Коли зимові канікули у вишах 2023

Більшість українських вишів цього навчального року також запланували роботу, розділивши її на два семестри. Тобто два цикли містять лекції, семінари, практичні заняття, залікову та екзаменаційні сесії.

Так, кожен ВНЗ може планувати відпочинок студентів відповідно до свого графіка. Деякі університети могли відправити студентів на зимові канікули раніше.

Зимові канікули у більшості ВНЗ мали стартувати з 1 січня 2023 року та завершитися 5 лютого. Але у деяких вишах студенти повернуться на навчання 29 січня. Також можливі суттєві розбіжності у датах канікул у бакалаврів і магістрів.

Відтак краще шукати детальну інформацію про розклад зимових канікул на сайті свого вишу або на його офіційній сторінці у соцмережах. При цьому дивитися на сторінці свого факультету зокрема. Адже там можуть бути зміни, зважаючи на війну та блекаут.