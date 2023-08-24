Более полумиллиона украинских учеников до сих пор за границей: какие советы дало МОН
Источник:РБК-Украина
За границей до сих пор находится около миллиона детей, уехавших из Украины после начала полномасштабной войны. Количество учеников по семейной форме за полтора года возросло в 14 раз.
Таких учеников было почти 5 тысяч в 2021 году и стало около 65 тысяч в 2022 году. Как советует учиться ученикам-беженцам Минобразования Украины, читайте дальше.
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Более полумиллиона украинских учеников до сих пор за границей
Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев считает, что для детей, выпавших из учебного процесса в Украине, нужно разрабатывать программы по наверстанию образовательных потерь. Также создать условия для их возвращения на Родину.
В МОН при этом уточнили, что на сегодняшний день более 506 тысяч учеников продолжают находиться за границей. Тенденция относительно их возвращения незначительна.Хотите, чтобы ваш ребенок получал качественные знания, несмотря на блэкауты и другие вызовы настоящего? Чтобы занятия проходили в интересной и интерактивной форме и отвечали требованиям Новой украинской школы? Это все можно получить в первой и самой большой дистанционной школе "Оптима"! Присоединяйтесь к бесплатного вебинара, чтобы с первых уст узнать все условия и преимущества обучения в "Оптиме".
Минобразования заинтересовано в том, чтобы украинские дети не теряли связь с Украиной и имели возможность продолжить обучение на Родине после возвращения.
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Как МОН рекомендует учиться ученикам-беженцам
Так, МОН рекомендует ученикам-беженцам следующие варианты получения образования во время действия военного положения:
- очное обучение в школе страны пребывания;
- сочетание очного обучения в школе страны пребывания и в украинском учебном заведении, в частности, в Международной украинской школе, по дистанционной, семейной/домашней, экстернатной форме по выбору;
- обучение в учреждениях/классах, организованных в странах пребывания украинцами при содействии органов управления образованием этих стран;
- если это не противоречит законодательству страны пребывания, учиться только в украинской школе.