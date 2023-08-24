Более полумиллиона украинских учеников до сих пор за границей: какие советы дало МОН

За границей до сих пор находится около миллиона детей, уехавших из Украины после начала полномасштабной войны. Количество учеников по семейной форме за полтора года возросло в 14 раз.

Таких учеников было почти 5 тысяч в 2021 году и стало около 65 тысяч в 2022 году. Как советует учиться ученикам-беженцам Минобразования Украины, читайте дальше.

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Более полумиллиона украинских учеников до сих пор за границей

Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев считает, что для детей, выпавших из учебного процесса в Украине, нужно разрабатывать программы по наверстанию образовательных потерь. Также создать условия для их возвращения на Родину.

В МОН при этом уточнили, что на сегодняшний день более 506 тысяч учеников продолжают находиться за границей. Тенденция относительно их возвращения незначительна.

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Минобразования заинтересовано в том, чтобы украинские дети не теряли связь с Украиной и имели возможность продолжить обучение на Родине после возвращения.

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Как МОН рекомендует учиться ученикам-беженцам

Так, МОН рекомендует ученикам-беженцам следующие варианты получения образования во время действия военного положения: