"Оценки не засчитывают": с какими проблемами сталкиваются украинские школьники за границей
Источник:Главком
Украинские школы пока не засчитывают оценки, которые ученики получили в зарубежных школах. При этом у нашего государства еще нет системного подхода к поддержке наших школьников за рубежом.
Также у Украины нет системного плана действий в отношении школьников, которые возвращаются из-за границы в Украину. Об этом заявил образовательный омбудсмен Украины Сергей Горбачев.
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С какими проблемами сталкиваются украинские школьники за границей
Сергей Горбачев напомнил, что находящиеся за рубежом украинские дети обязаны ходить в местные школы. В противном случае их родители будут платить штраф. Чтобы не бросать обучение в украинском учебном заведении, дети параллельно учатся в родных школах на семейной форме обучения или экстернате.
Также образовательный омбудсмен уточнил, что большинство детей из Украины не владеют языком страны пребывания настолько, чтобы учиться в классах, соответствующих возрасту этих детей.
К тому же Горбачев рассказал, что в Украине до сих пор не разработан механизм зачисления нашими школами оценок, которые ученики получили в зарубежных учебных заведениях.
Каждая школа решает на свой манер. С этим есть большие проблемы. Не признают даже физкультуру и рисование. А как доучить этих детей, находившихся за границей?
– заявил образовательный омбудсмен.
И добавил, что сейчас есть несколько общественных проектов, помогающих таким детям. В частности, проекты, предусматривающие бесплатные онлайн-занятия с учетом школьной программы. Таким образом, учеников 5 – 11 классов, которые находятся за границей, могут сохранять связь с Украиной и нашей системой образования.
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Как учатся украинские школьники за границей
Заместитель министра образования и науки Андрей Витренко ранее в эфире национального телемарафона рассказал, что для украинских школьников за границей предусмотрено несколько вариантов обучения:
- онлайн в своей украинской школе;
- "семейная" форма;
- Международная украинская школа (МУШ) – экстернатная форма обучения. Ее поддерживают 38 европейских учебных заведений.