"Обучение до июля, каникулы в школах сократили": в сети распространяется фейк

В сети и в отдельных медиа распространили ложную информацию о том, что в этом году летние каникулы в школах продлятся всего два месяца. А обучение якобы продлится до 30 июня.

При этом источником такой информации называют постановление Кабинета Министров Украины. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

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В сети распространили неправду о сокращении продолжительности каникул

В Центре объясняют, что на самом деле не существует какого-то законодательного акта, ограничивающего продолжительность каникул. Ведь Закон Украины "О полном общем среднем образовании" от 2020 года говорит, что каждая школа самостоятельно определяет продолжительность каникул. Однако они не должны длиться менее 30 календарных дней.

В соответствии с постановлением правительства "О начале учебного года во время военного положения в Украине", принятого в июле прошлого года, действующий учебный год продлится до 30 июня 2025 года.

Впрочем, как отмечает Министерство образования и науки Украины, каждая школа может самостоятельно определять продолжительность, структуру и форму организации учебного года в пределах, утвержденных правительством.



То есть отдельные учебные заведения могут продолжить полноценное обучение в июне, учитывая психическое состояние и интеллектуальное развитие учащихся, а также на образовательные потери, связанные со сложной энергетической и безопасностной ситуацией в течение учебного года.

Также в июне школы могут, как и раньше, организовывать пришкольные лагеря или другие активности.

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