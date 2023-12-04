Будут готовить к школе: сколько детей и как будут посещать метросадик в Харькове

В харьковском метро обустроят детский сад. Там смогут получать образование пол тысячи детей старшего дошкольного возраста.

Они будут посещать учебное заведение в выходные, когда в метрошколе не будет уроков. Детей будут готовить к 1 классу, отметила глава городского департамента образования Ольга Деменко.

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Как будет работать метросад в Харькове

Так, садик в метро будет работать в субботу и, если потребуется и будут желающие, и в воскресенье. В будние дни в помещении учатся школьники.

Мы можем в субботу организовать подготовку в школу. Это касается, подчеркиваю, не детского садика, а именно тех детишек, которые 1 сентября пойдут в школу,

– заявила Деменко.

Будет работать метросад в две смены: с 10:00 до 12:00 и с 14:00 до 16:00. В мэрии говорят, что двух часов для пребывания детей достаточно.

Этим образованием намерены охватить 16 классов. Но количество могут и увеличить.

Если у нас будет 16 классных комнат, то у нас будет 32 группы, в каждой не более 15 детей,

– добавила чиновница.

Дошкольные группы закрепят за садиками. За каждую группу будет отвечать директор садика.

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Сколько детей будет ходить в метросадик

В Харькове находятся около 3 тысяч детей дошкольного возраста. В мэрии говорят: чем больше детей социализируют, тем лучше. Уже есть 400 желающих. Деменко уверена, что эту цифру можно увеличить до 500.

Детей в метросаде не будут кормить. Родителям должны привозить детей самостоятельно.

Отметим, что детей будут учить на пяти станциях метро: "Университет", "Победа", "Академика Павлова", "Метростроителей", "Тракторный завод". Занятия стартуют уже 6 января 2024 года.