Вузы могут сократить обучение на бакалавриате до 3 лет, – МОН

Вузы в Украине имеют право сокращать сроки бакалаврских программ до 3 лет. Это они могут делать в пределах собственной автономии.

В целом в Украине давно есть условия для сокращения бакалаврских программ с четырех до трех лет. Об этом рассказал заместитель министра образования и науки Украины Николай Трофименко в интервью агентству "Интерфакс-Украина", информирует 24 Канал.

Смотрите также Вузы и колледжи получат сотни миллионов гривен: на что предусмотрели средства

Могут ли вузы сократить продолжительность обучения?

Чиновник рассказал, что сокращение соответствующих программ до 3 лет – это европейская практика.

У наших людей в голове есть традиционное представление, что школа должна быть столько-то лет, бакалавриат – 4 года, магистратура – полтора. Мы не должны в такие рамки заводить наших молодых людей... Я думаю, университеты среагируют на этот вызов, потому что получат более подготовленного студента,

– заявил Трофименко в ответ на вопрос о возможном сокращении бакалаврской подготовки после запуска 12-летнего школьного образования.

И акцентировал, что 12-летняя школа – это о профилировании и усилении сильных сторон школьника-поступающего, чтобы он понял, какую профессиональную дорогу выбрать.

Заместитель Лисового также заявил, что его не пугает то, что вузы могут скептически воспринять идею сокращения продолжительности обучения на бакалавриате из-за того, что каждый год обучения – это дополнительные деньги для вуза.

У нас войско под миллион, и очень существенная часть этих людей захочет получить какую-то компетентность, квалификацию, перепрофилирование, какие-то новые навыки. У нас рынок образовательных услуг колоссальный. Поэтому я думаю, что университеты компенсируют то количество поступающих, которые могут в какой-то год не дойти до заведений, другими категориями,

– убежден чиновник.

Часто підготовка до вступної кампанії супроводжується стресом. Впоратися з ним допоможуть в Optima Academy на курсах підготовки до ЗНО та НМТ. Індивідуальний підхід, акцент на необхідних предметах, систематизація навчання та заповнення прогалин у знаннях – все, щоб абітурієнт був цілком впевнений у своїх знаннях.

Что известно о переходе на 12-летнее школьное образование в Украине?