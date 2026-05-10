Обучение на языках нацменьшинств в Украине: какой преобладает и есть ли русские школы

Премьер Венгрии Петер Мадьяр намерен поддержать вступление нашего государства в ЕС. Однако готов это сделать при условии расширения прав венгерского меньшинства.

Об этом пишет Bloomberg. Эта риторика не сильно отличается от того, что говорил экс-премьер этой страны Виктор Орбан. "Слова и дело" при этом уточняет, какова ситуация в Украине со школами, где обучение продолжается на неукраинском языке.

Сколько школ предлагают обучение на языках нацменьшинств?

Согласно данным статистики, количество украинских школ, где ученики учатся на венгерском, с 2014 года почти не изменилось.

Всего в нашем государстве статус языка нацменьшинства сейчас имеют 17 языков. Это болгарский, гагаузский, иврит, идиш, караимский, крымскотатарский, крымчацкий, немецкий, новогреческий, польский, ромский, румейский, румынский, словацкий, венгерский, урумский, чешский. Русский лишили этого статуса.

Что интересно, за более чем 10 лет в нашем государстве почти исчезли русскоязычные школы. А вот языки официальных нацменьшинств сохранили позиции.



Где обучение продолжается на языках нацменьшинств / Инфографика "Слова и дела"

Как изменилось количество русскоязычных школ?

Самым заметным является то, что "исчезло" значительное количество школ, где русский был основным или вспомогательным языком обучения. Этот тренд приобретал популярность с 2014 года. Однако еще до 2019 года в нашем государстве функционировало более тысячи таких школ.

В 2018/2019 учебном году внезапно возросло количество школ, где можно было получать образование на русском и украинском языках. Вероятно, во многих русскоязычных школах часть предметов начали преподавать на украинском.

В начале 2021/2022 учебного года, перед большой войной, в нашей стране было 35 русскоязычных школ и 389 – с обучением на русском и украинском. Через год таких осталось 8. Сейчас в Украине действует одна школа, где обучение частично продолжается на русском.

Какая статистика по школам с языками нацменьшинств?

По данным статистики, в течение 2014 – 2026 годов в нашей стране почти не изменилось количество школ, где обучение продолжается на языках нацменьшинств.

В частности, работает одна словацко-украинская школа, одна немецкоязычная, одна болгарско-украинская в Одесской области.

Интересно! В 2025 году молдавский язык исчез из перечня языков нацменьшинств. Это произошло из-за того, что де-факто молдавский – это кириллический вариант румынского языка, разработанный в советские времена. Не так давно Молдова официальным языком признала именно румынский.

Так, в 2023 – 2024 годах в школах с молдавским языком обучения ввели румынский. Все же количество румыноязычных школ несколько уменьшилось: в 2014 году было 96 школ, а в 2026 году – 82.

Польскоязычные школы постепенно переходят на смешанный украинско-польский формат преподавания.

Какой самый популярный язык нацменьшинств в школах Украины?

Именно венгерский язык является самым популярным языком нацменьшинств в школах нашего государства в этом учебном году. Хотя количество школ с этим языком преподавания немного сократилось. Сейчас в Украине действует 65 венгроязычных школ и еще 26, где обучение также продолжается на украинском.

Обратите внимание! Венгрия с 2017 года постоянно обвиняла Украину в нарушении прав венгерского меньшинства из-за нового образовательного закона.

На каких языках можно сдавать НМТ?

В 2026 году участники НМТ, которые учились в школах на языках коренных народов или нацменьшинств, смогут сдавать на них тестирование. Такая опция доступна для заданий по математике, истории Украины, биологии, географии, физики и химии, отмечают в Украинском центре оценивания качества образования.

Таких участников в этом году будет более полутысячи.