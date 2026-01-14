Бездорожье, волки в горах: дети на Закарпатье ежедневно проходят 8 километров до школы

В поселке Перенизь на Закарпатье дети семьи Калинич ежедневно проходят 8 километров, чтобы учиться в школе. Их учебное заведение расположено в высокогорном регионе села Синевирская Поляна.

Здесь учатся 350 учеников. О том, как преодолевают дорогу в школу дети, рассказывает 24 Канал со ссылкой на интервью Радио Свобода.

Смотрите также Родители редко подают жалобы на учителей за преподавание на русском: в чем причина

Какую дорогу в школу преодолевают ученики на Закарпатье?

Дети отправляются из дома в 7:30 ежедневно, чтобы успеть на 8:30 на уроки. Дорога через лес напоминает тренировку. Однако школьники к ней привыкли. Преодолевают путь за 40 минут. Говорят, что в школу спускаются вниз, поэтому идти легче. Если падает дождь, остаются дома, потому что дорога становится непроходимой.

Дети говорят, что видели волков в этой местности, однако по дороге в школу хищники им не попадались. И добавляют, что редко опаздывают на уроки.

В школе говорят, что имеют школьный автобус, но он не может добраться до всех из-за тяжелой дороги. При этом директор Мария Тюх уверяет, что с начала полномасштабной войны ни один ученик не оставил учебное заведение. Даже если родители выезжают с детьми за границу, потом дети возвращаются на учебу. И добавила, что ученикам приходится ежедневно преодолевать немалое расстояние. Однако это их не пугает, ведь дети хотят учиться.

Как ученики на Закарпатье ходят в школу: видео

Смотрите также В школах Одессы детям вместо горячих обедов выдают сухой паек

Что известно о реформе старшей профильной школы?