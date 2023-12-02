Лисовой объяснил изменения в законодательстве об образовании на языках национальных меньшинств

Недавно Кабмин согласовал законопроект, касающийся прав национальных меньшинств в Украине. Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой разъяснил основные изменения, которые предусматривает документ.

В частности, рассказал о целях правительства. Подробности читайте дальше.

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Лисовой объяснил изменения в законодательстве об образовании языками нацменьшинств

Две основные цели правительства таковы:

обеспечить возможность для непрерывного изучения государственного языка представителями нацменьшинств;

гармонизировать украинское законодательство с нормами ЕС (где представители нацменьшинств имеют право получать образование на родном для них языке).

Изменения касаются только сообществ, языки которых являются официальными языками ЕС. Русский таким не является,

– подчеркнул Лисовой.

Так, на сегодняшний день предлагают определить перечень предметов, а не количество процентов дисциплин, которые должны преподавать на государственном языке. В этот список вошли предметы, связанные с изучением украинского языка, украинской литературы, истории Украины и защиты Украины.

Украинский язык и история Украины также являются обязательными предметами для ГИА в 11 классе, которое будет проходить в формате ВНО. Следовательно, необходимо владеть государственным языком и знать историю Украины,

– акцентировал министр.

Придерживаются ли школы рекомендаций

В то же время школы могут самостоятельно сейчас определить, какие учебные предметы относить к процентам изучения на украинском языке в базовом образовании. К сожалению, по словам чиновника, есть немало случаев, когда такими предметами делают физкультуру или трудовое обучение, а не историю, математику или физику.

В старшей школе ученики резко должны перейти на изучение учебных предметов с соответствующей терминологией специфических отраслей, которую они раньше не учили. А это делает невозможным качественное овладение материалом, добавил министр.

Владеть государственным языком и знать историю Украины – обязанность каждого гражданина. В условиях войны, которую ведет против нас РФ, это также наша защита и фактор успеха. Мы защищаем и продолжим защищать свое украинское пространство вместе со свободой,

– резюмировал министр образования.