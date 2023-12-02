Зокрема, розповів про цілі уряду. Деталі читайте далі.

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Лісовий пояснив зміни до законодавства про освіту мовами нацменшин

Дві основні цілі уряду такі:

забезпечити можливість для безперервного вивчення державної мови представниками нацменшин;

гармонізувати українське законодавство з нормами ЄС (де представники нацменшин мають право здобувати освіту рідною для них мовою).

Зміни стосуються лише спільнот, мови яких є офіційними мовами ЄС. Російська такою не є,

– наголосив Лісовий.

Так, на сьогодні пропонують визначити перелік предметів, а не кількість відсотків дисциплін, що мають обов'язково викладати державною мовою. До цього переліку увійшли предмети, пов'язані з вивченням української мови, української літератури, історії України та захисту України.

Українська мова та історія України також є обов'язковими предметами для ДПА в 11 класі, яке відбуватиметься у форматі ЗНО. Отже, необхідно володіти державною мовою та знати історію України,

– акцентував міністр.

Чи дотримуються школи рекомендацій

Натомість школи можуть самостійно зараз визначити, які навчальні предмети зараховувати до відсоткм вивчення українською мовою в базовій освіті. На жаль, за словами посадовця, є чимало випадків, коли такими предметами роблять фізкультуру або трудове навчання, а не історію, математику чи фізику.

Натомість у старшій школі учні різко повинні перейти на вивчення навчальних предметів із відповідною термінологією специфічних галузей, яку вони раніше не вчили. А це унеможливлює якісне опанування матеріалу, додав міністр.

Володіти державною мовою та знати історію України – обов'язок кожного громадянина. В умовах війни, яку веде проти нас рф, це також наш захист і фактор успіху. Ми захищаємо і продовжимо захищати свій український простір разом із свободою,

– резюмував міністр освіти.

Усі деталі про вищезгаданий законопроєкт читайте тут.