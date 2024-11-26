Університет прагне відновити офлайн-навчання і з цією метою представив проєкт на відбудову. У Міністерстві освіти шукають фінансування на його реалізацію, пише 24 Канал, посилаючись на слова міністра освіти Оксена Лісового під час преспідходу у Харкові.

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Як повернути студентів до офлайн-навчання

Внаслідок кількох атак на Харків університет теж постраждав. І ще у вересні працівники освітнього закладу повідомили про намір обладнати "безпечний навчальний простір" для викладачів та студентів цього закладу, аби мати можливість продовжити навчання без загрози для життя.

Університет розробив проєкт, вартістю 80 мільйонів гривень, які наразі у МОН шукають.

Міністр освіти та науки України Оксен Лісовий розповів, що заявок на відновлення освітніх закладів у прифронтових зонах багато.

Загалом таких заявок багато і набагато більше, ніж ресурсів. Але наше завдання – задовольнити їх,

– сказав Лісовий.

У пріоритеті МОН виділяти всі кошти з фонду розвитку вищої освіти прифронтовим регіонам.

При всій повазі до закладів освіти в інших районах, але саме сюди зараз потрібно вкладати найбільше коштів. І перш за все – консервація та усунення наслідків терору, а друге – укриття та розбудова захисної інфраструктури для того, щоб молодь могла повертатися до очного навчання,

– додав міністр.

Яких ушкоджень зазнав університет Каразіна

Університет постраждав кілька разів під час обстрілів центральної частини міста.

20 вересня у Харкові постраждав корпус університету. Тоді було пошкоджено 350 вікон у північному корпусі університету, а також сам фасад будівлі.

Внаслідок удару росіян у ніч на 8 жовтня пошкоджено головний і північний корпуси університету імені Каразіна. Вибито близько 267 вікон у корпусах. Ніхто зі студентів і працівників не постраждав. А університет ліквідував наслідки самостійно.

Виш прагне і далі надавати освітні послуги офлайн, але розуміє, що потрібні безпечні укриття, в яких можна навчати.

Війна триває, обстріли міста теж, є загроза, що університет знову може зазнати ушкоджень, тому подбати про безпечний простір важливо. В університеті створили фонд закладу, до якого також просять долучатися усіх охочих.