Про це інформує 24 Канал з посиланням на одного з наукових співробітників НАН Антона Сененка.

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Сененко зауважив, що це правильне рішення. При цьому зазначив: виникає питання, куди тепер дублювати інформацію і якими месенджерами і соцмережами користуватися, якщо на окремих "банять".

Так, співробітник НАН України радить шукати альтернативи і впроваджувати їх в життя.



Наказ про заборону телеграму у НАН / фото з фейсбук-сторінки Антона Сененка

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