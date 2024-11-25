Про це інформує 24 Канал з посиланням на одного з наукових співробітників НАН Антона Сененка.

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У НАН України заборонили телеграм

Сененко зауважив, що це правильне рішення. При цьому зазначив: виникає питання, куди тепер дублювати інформацію і якими месенджерами і соцмережами користуватися, якщо на окремих "банять".

Так, співробітник НАН України радить шукати альтернативи і впроваджувати їх в життя.

Наказ про заборону телеграму у НАН / фото з фейсбук-сторінки Антона Сененка

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Де в Україні заборонили телеграм

  • Раніше в Україні державним службовцям, військовим та працівникам критичної інфраструктури заборонили встановлювати Telegram на службових пристроях, за винятком тих, для кого це необхідно за службовими обов'язками.

  • Національна рада з питань телебачення і радіомовлення також заборонила використання Telegram.

  • Серед вишів від комунікації у телеграмі відмовились у Львівському національному університеті імені Франка, у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича, Київському столичному університеті імені Бориса Грінченка, Українському католицькому університеті.

  • У КНУ імені Шевченка також запровадили обмеження щодо використання месенджера Telegram для всіх співробітників.