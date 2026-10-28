Омбудсмен по вопросам образования предлагает облегчить школьные программы: что можно исключить

Омбудсмен по вопросам образования Надежда Лещик считает, что школьные программы следует облегчить. При этом следует исключить из них чрезмерно научное содержание.

Но оставить основные темы, необходимые для дальнейшего обучения. Об этом омбудсмен рассказала в интервью "Эспрессо".

Почему стоит облегчить школьные программы

Лещик прокомментировала организацию обучения во время длительных воздушных тревог в Украине. Она говорит, что предусмотренный госстандартом и образовательными программами объем знаний было сложно освоить и до введения военного положения.

Освоить весь имеющийся сейчас объем материала в условиях войны невозможно,

– подчеркнула образовательный омбудсмен.

При этом она обратила внимание на жалобы родителей относительно чрезмерно научного содержания учебников и непонятного практического применения знаний.

По мнению Лещик, в программах следует оставлять прежде всего темы, без освоения которых ученик не сможет продолжить изучение предмета и перейти в следующий класс. Однако отступать от госстандарта нельзя, поэтому нужна гибкость.

Госпожа омбудсмен также считает, что можно было бы давать материал по музыке, рисованию и физкультуре для самостоятельной работы. А вот математика, английский язык, химия и физика требуют полноценного преподавания. По словам Лещик, по этим предметам с годами растут образовательные потери.

Она также отметила, что из-за постоянных российских атак в отдельных регионах де-факто невозможно обеспечить установленную продолжительность уроков и соблюдение расписания. Она упомянула приграничные и прифронтовые регионы, Киев и Киевскую область.