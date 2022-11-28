Недалеко – белорусская граница: как после всех изменений учатся дети на Ровенщине

Из-за российских ракетных обстрелов 23 ноября детей в Ровенской области отправили на каникулы. Они отдыхали до конца недели.

Однако с 28 ноября школы и садики в Ровенской области вернулись к привычной работе. Глава области Виталий Коваль рассказал, как учатся дети.

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Как учатся дети в Ровенской области

28 ноября, по словам Коваля, дети в Ровенской области учились онлайн, очно и по смешанной системе.

Так, в области работают:

оффлайн – 188 школ;

️по смешанной системе – 240 школ;

онлайн – 118 школ.

Также глава области рассказал, что в 40 километровой зоне от украинско-белорусской границы расположены 89 школ. Сейчас учатся дети в 84 – х школах в таких общинах:

Дубровицкой – 17;

Ракитновской – 12;

Заречненский – 12;

Локницкой – 5;

Владимирецкой – 12;

Сарненской – 26.

Безопасный учебный процесс – один из наших приоритетов. Именно очное обучение лучше всего способствует развитию. Поэтому заведения среднего образования области, по возможности, вводят "офлайн" обучение или комбинируют его с дистанционкой,

– отметил Коваль.