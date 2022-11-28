Недалеко – белорусская граница: как после всех изменений учатся дети на Ровенщине
28 ноября 2022 , 17:58Читати новину українською
Источник:Виталий Коваль
Из-за российских ракетных обстрелов 23 ноября детей в Ровенской области отправили на каникулы. Они отдыхали до конца недели.
Однако с 28 ноября школы и садики в Ровенской области вернулись к привычной работе. Глава области Виталий Коваль рассказал, как учатся дети.
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Как учатся дети в Ровенской области
28 ноября, по словам Коваля, дети в Ровенской области учились онлайн, очно и по смешанной системе.
Так, в области работают:
- оффлайн – 188 школ;
- ️по смешанной системе – 240 школ;
- онлайн – 118 школ.
Также глава области рассказал, что в 40 километровой зоне от украинско-белорусской границы расположены 89 школ. Сейчас учатся дети в 84 – х школах в таких общинах:
- Дубровицкой – 17;
- Ракитновской – 12;
- Заречненский – 12;
- Локницкой – 5;
- Владимирецкой – 12;
- Сарненской – 26.
Безопасный учебный процесс – один из наших приоритетов. Именно очное обучение лучше всего способствует развитию. Поэтому заведения среднего образования области, по возможности, вводят "офлайн" обучение или комбинируют его с дистанционкой,
– отметил Коваль.
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Как будут учиться дети в Украине
Киев
- С 28 ноября школьники в Киеве будут учиться с 09:00 до 16:00.
- Да, город ввел режим минимум до начала зимних каникул.
- Какой график обучения будет в следующем году, будет решаться уже в январе, сообщили в КГГА.
- Также чиновники сообщили, что ученики, которые учатся онлайн, подключаются к урокам по возможности. Поэтому разработка тем и задачи дублируются через мессенджеры и по электронной почте. Повторение пройденного на следующем уроке обязательно.
Ровно
- С 28 ноября учебу в школах и детсадах Ровно возобновляют.
- Учебные заведения будут работать в обычном режиме. Согласно тому, какую форму обучения они избрали – очную или смешанную.
- Если в школе не будет света – уроки будут продолжаться в течение светового дня, сообщил мэр города Александр Третяк.
Полтава
- Мэр Полтавы Александр Мамай сообщил, что дети снова возвращаются к очной учебе. Изменения вступают в силу уже с 28 ноября.
- Возобновляют работу школы и садики.
- Учащиеся, обучавшиеся онлайн, продолжат получать образование в таком же формате.
Кировоградщина
- В Кропивницком две школы будут учиться очно, шесть – дистанционно, остальные 30 – в смешанной форме, сообщила глава городского управления образования Лариса Костенко.
- С 28 ноября учиться онлайн в александрийских школах технически невозможно, уточнил мэр Сергей Кузьменко. Поэтому в общине восстанавливают смешанную форму обучения. Родители согласились с таким решением.
- При этом до конца войны дистанционная форма обучения не будет отменена. Если выключать свет, задание учащимся будут давать на самостоятельную проработку. После этого школьники будут посылать свои материалы на проверку учителям.
- Директор областного департамента образования и науки Эльза Лещенко также сообщила, что в блекаут в Кировоградской области из 453 школ на смешанной и очной формах обучались 63% школьников.
- Там, где нет укрытий, дети круглогодично учатся на дистанционной или смешанной формах.