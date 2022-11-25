Родителей тогда просили забрать детей из учебных заведений. Однако сегодня, 25 ноября, мэр города Александр Третьяк снова объявил об изменениях в учебном процессе.
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Как будут учиться дети в Ровно
Так, в городе с понедельника, 28 ноября, обучение в школах и детсадах Ровно возобновляется.
Учебные заведения будут работать в обычном режиме. Согласно тому, какую форму обучения они избрали – очную или смешанную. Если в школе не будет света – уроки будут продолжаться в течение светового дня,
– сообщил Третьяк.
При этом добавил, что учитывая ситуацию со светом, водоснабжением и пожелания родителей, каждое учебное заведение может самостоятельно принимать решения по формату дальнейшего обучения.
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Как раньше учились дети в Ровно
- 23 ноября из-за ракетных обстрелов Россией Украины мэр Ровно Александр Третяк сообщил, что обучение в школах и садах прекращают до конца недели.
- Также добавил, что все занятия в учебных заведениях тоже отменили.
- Ребята перед этим только вернулись за парты с 21 ноября.
- Очно они должны учиться всю эту неделю.
- Также 15 ноября в Ровно "заминировали" учебные заведения.
- В этот день учебу в школах отменили. Родителей просили забрать детей из школ.