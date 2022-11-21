Мэр Ровно Александр Третьяк сообщил, что дети возвращаются за парты. Они будут очно учиться уже на этой неделе.

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Школьники Ровно возвращаются за парты

Мэр сообщил, что школьники в Ровно будут учиться очно с 21 ноября.

Если возникнут проблемы с электроснабжением, уроки будут продолжаться в течение светового дня,

– уточнил глава города.

При этом добавил, что если теплоснабжения в школах не будет, дети будут учиться дистанционно.

Соответствующие решения будут принимать педагогический совет школ в зависимости от обстоятельств в каждом из них. Родителей об изменениях сообщат.

Что было раньше

15 ноября в Ровно "заминировали" учебные заведения.

Тревожное сообщение о взрывчатке получили в школах, лицеях и гимназиях.

На местах работали соответствующие службы.

В этот день учебу в школах отменили. Родителей просили забрать детей из школ.

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