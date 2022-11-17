Так, Минобразования ищет варианты улучшения ситуации безопасности в учебных заведениях. Глава министерства Сергей Шкарлет назвал рассматриваемые варианты.

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В школах появятся видеонаблюдения и металлодетекторы

МОН инициировало создание Концепции безопасного учебного заведения. В ее разработке задействована межведомственная группа. Она анализирует нынешнюю ситуацию в школах, изучает международный опыт с целью адаптации его к украинским реалиям. Также разрабатывает механизмы внедрения новшеств.

Министр уточнил, что школы в соответствии с этой концепцией оборудованы комплексом тревожной сигнализации (КТС) с подключением к пунктам централизованного наблюдения и реагирования, стационарными металлодетекторами и необходимыми ограждениями.

При этом Шкарлет рассказал, что в Госбюджете на 2023 год на обустройство укрытий в школах предусмотрели 1,5 миллиарда гривен. До начала нового учебного года они должны быть готовы.

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Как сейчас идет обучение в Украине