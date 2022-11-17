Так, Минобразования ищет варианты улучшения ситуации безопасности в учебных заведениях. Глава министерства Сергей Шкарлет назвал рассматриваемые варианты.
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В школах появятся видеонаблюдения и металлодетекторы
МОН инициировало создание Концепции безопасного учебного заведения. В ее разработке задействована межведомственная группа. Она анализирует нынешнюю ситуацию в школах, изучает международный опыт с целью адаптации его к украинским реалиям. Также разрабатывает механизмы внедрения новшеств.
Министр уточнил, что школы в соответствии с этой концепцией оборудованы комплексом тревожной сигнализации (КТС) с подключением к пунктам централизованного наблюдения и реагирования, стационарными металлодетекторами и необходимыми ограждениями.
При этом Шкарлет рассказал, что в Госбюджете на 2023 год на обустройство укрытий в школах предусмотрели 1,5 миллиарда гривен. До начала нового учебного года они должны быть готовы.
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Как сейчас идет обучение в Украине
- Россия массированно атаковала Украину ракетами 15 и 17 ноября.
- Из-за террора агрессора претерпел изменения и процесс обучения в учебных заведениях нашего государства.
- Учебные заведения Киевской области с 16 ноября до конца недели будут работать в дистанционном режиме, сообщили в Киевской ОВА. В случае других изменений в учебном процессе должностные лица будут информировать дополнительно.
- Из-за ракетных атак россиян на Украину 16 ноября все школы Буковины будут работать дистанционно. Будут ли продолжать в области онлайн-обучение, областные власти решат и сообщат 16 ноября.
- Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что с 17 ноября школы и садики города снова будут работать в очном режиме.