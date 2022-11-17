Так, Міносвіти шукає варіанти покращення безпекової ситуації у закладах освіти. Очільник міністерства Сергій Шкарлет назвав варіанти, які розглядають.

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У школах з'являться відеоспостереження та металодетектори

МОН ініціювало створення Концепції безпечного закладу освіти. Над її розробленням працює міжвідомча група. Вона аналізує теперішню безпекову ситуацію у школах, вивчає міжнародний досвід з метою адаптації його до українських реалій. Також розробляє механізми упровадження нововведень.

Міністр уточнив, що школи відповідно до цієї концепції обладнають комплексом тривожної сигналізації (КТС) з під'єднанням до пунктів централізованого спостереження та реагування, стаціонарними металодетекторами та необхідними огорожами.

При цьому Шкарлет розповів, що у Держбюджеті на 2023 рік на спорудження укриттів у школах передбачили 1,5 мільярда гривень. До початку нового навчального року вони мають бути готові.

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