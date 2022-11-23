Вражеская ракета снова существенно повлияла на обучение в Украине. В частности, в Ровно.

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Как будут учиться дети в Ровно

Мэр Ровно Александр Третьяк сообщил, что обучение в школах и садах прекращают до конца недели.

Педагоги сообщили родителям об изменениях.

Прошу отнестись к вынужденным каникулам с пониманием,

– подчеркнул Третьяк.

Также добавил, что все занятия в учебных заведениях тоже отменили.

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Дети только вернулись за парты

Мэр Ровно Александр Третьяк на днях сообщил, что дети возвращаются за парты с 21 ноября.

Очно они должны учиться всю эту неделю.

Однако мэр предупредил, если возникнут проблемы с электроснабжением, уроки будут продолжаться в течение светового дня.

При этом добавил, что если теплоснабжения в школах не будет, дети будут учиться дистанционно.