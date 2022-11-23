Вражеская ракета снова существенно повлияла на обучение в Украине. В частности, в Ровно.
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Как будут учиться дети в Ровно
Мэр Ровно Александр Третьяк сообщил, что обучение в школах и садах прекращают до конца недели.
Педагоги сообщили родителям об изменениях.
Прошу отнестись к вынужденным каникулам с пониманием,
– подчеркнул Третьяк.
Также добавил, что все занятия в учебных заведениях тоже отменили.
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Дети только вернулись за парты
- Мэр Ровно Александр Третьяк на днях сообщил, что дети возвращаются за парты с 21 ноября.
- Очно они должны учиться всю эту неделю.
- Однако мэр предупредил, если возникнут проблемы с электроснабжением, уроки будут продолжаться в течение светового дня.
- При этом добавил, что если теплоснабжения в школах не будет, дети будут учиться дистанционно.
Что было раньше
- 15 ноября в Ровно "заминировали" учебные заведения.
- Тревожное сообщение о взрывчатке получили в школах, лицеях и гимназиях.
- На местах работали соответствующие службы.
- В этот день учебу в школах отменили. Родителей просили забрать детей из школ.