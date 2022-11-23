Ворожа ракета знову суттєво вплинула на навчання в Україні. Зокрема у Рівному.
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Як вчитимуться діти у Рівному
Мер Рівного Олександр Третяк повідомив, що навчання у школах та садочках припиняють до кінця тижня.
Педагоги повідомили батьків про зміни.
Прошу поставитись до вимушених канікул з розумінням,
– наголосив Третяк.
Також додав, що усі заняття у закладах позашкільної освіти теж скасували.
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Діти тільки повернулися за парти
- Мер Рівного Олександр Третяк днями повідомив, що діти повертаються за парти з 21 листопада.
- Очно вони мали вчитися весь цей тиждень.
- Однак мер попередив, якщо виникатимуть проблеми з електропостачання, уроки триватимуть протягом світлового дня.
- При цьому додав: якщо теплопостачання у школах не буде, діти вчитимуться дистанційно.
Що було раніше
- 15 листопада у Рівному "замінували" навчальні заклади.
- Тривожне повідомлення про вибухівку отримали у школах, ліцеях та гімназіях.
- На місцях працювали відповідні служби.
- У цей день навчання у школах скасували. Батьків просили забрати дітей зі шкіл.