Ворожа ракета знову суттєво вплинула на навчання в Україні. Зокрема у Рівному.

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Як вчитимуться діти у Рівному

Мер Рівного Олександр Третяк повідомив, що навчання у школах та садочках припиняють до кінця тижня.

Педагоги повідомили батьків про зміни.

Прошу поставитись до вимушених канікул з розумінням,

– наголосив Третяк.

Також додав, що усі заняття у закладах позашкільної освіти теж скасували.

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Діти тільки повернулися за парти

Мер Рівного Олександр Третяк днями повідомив, що діти повертаються за парти з 21 листопада.

Очно вони мали вчитися весь цей тиждень.

Однак мер попередив, якщо виникатимуть проблеми з електропостачання, уроки триватимуть протягом світлового дня.

При цьому додав: якщо теплопостачання у школах не буде, діти вчитимуться дистанційно.