Мер столиці України Віталій Кличко розповів, як після атаки вчитимуться діти у місті. Зокрема завтра, 24 листопада.

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Як вчитимуться діти у Києві

Кличко зазначив, що столичні навчальні заклади 24 листопада працюватимуть.

Школярі вчитимуться як офлайн, так і онлайн. Садочки працюватимуть очно.

При цьому батьки самостійно ухвалюватимуть рішення щодо того, чи вести дитину до навчального закладу, чи залишити вдома.

Нагадаю, що розроблений алгоритм дій на випадок, якщо повітряну тривогу оголосили до початку навчання. Керівництво навчальних закладів оперативно інформуватиме батьків у разі зміни режиму роботи,

– уточнив мер Києва.

При цьому попросив мешканців столиці не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та не нехтувати правилами безпеки.

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Як загалом триватиме навчання у Києві

З 28 листопада офлайн-навчання триватиме у світловий проміжок дня – із 09:00 до 16:00 години.

Для дітей початкових класів – до уроків та після них – працюватимуть групи подовженого дня.

Учні, які навчаються онлайн, підключаються до уроків за можливості. Тому опрацювання тем і завдання дублюються через месенджери та електронною поштою. Крім того, повторення пройденого на наступному уроці – обов'язкове.

Скільки дітей вчиться у школах Києва та коли у них канікули

Після закінчення осінніх канікул за парти в очному форматі повернулись 111,5 тисячі школярів із майже 236,4 тисячі дітей, які перебувають у Києві.

️Зимові канікули триватимуть у столиці з 26 грудня до 27 січня.

У цей час школи прогріватимуть мінімально для збереження системи опалення. Учителі матимуть змогу піти за бажанням в оплачувану відпустку.

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