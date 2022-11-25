Батьків тоді просили забрати дітей із закладів освіти. Однак сьогодні, 25 листопада, мер міста Олександр Третяк знову оголосив про зміни у навчальному процесі.

Читайте В одному з облцентрів на Заході України скасували навчання у школах і садках