Батьків тоді просили забрати дітей із закладів освіти. Однак сьогодні, 25 листопада, мер міста Олександр Третяк знову оголосив про зміни у навчальному процесі.
Читайте В одному з облцентрів на Заході України скасували навчання у школах і садках
Як вчитимуться діти у Рівному
Так, у місті з понеділка, 28 листопада, навчання у школах та дитсадках Рівного відновлюють.
Навчальні заклади працюватимуть у своєму звичайному режимі. Відповідно до того, яку форму навчання вони обрали, – очну чи змішану. Якщо у школі не буде світла – уроки триватимуть протягом світлового дня,
– повідомив Третяк.
При цьому додав, що враховуючи ситуацію зі світлом, водопостачанням та побажання батьків, кожен заклад освіти може самостійно ухвалювати рішення щодо формату подальшого навчання.
До теми В одному з облцентрів на Заході України відновлюють очне навчання: але є умова
Як раніше вчилися діти у Рівному
- 23 листопада через ракетні обстріли Росією України мер Рівного Олександр Третяк повідомив, що навчання у школах та садочках припиняють до кінця тижня.
- Також додав, що усі заняття у закладах позашкільної освіти теж скасували.
- Діти перед цим лише повернулися за парти з 21 листопада.
- Очно вони мали вчитися весь цей тиждень.
- Також 15 листопада у Рівному "замінували" навчальні заклади.
- У цей день навчання у школах скасували. Батьків просили забрати дітей зі шкіл.