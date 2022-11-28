Однак з 28 листопада школи та садки на Рівненщини повернулися до звичної роботи. Очільник області Віталій Коваль розповів, як вчаться діти.
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Як вчаться діти на Рівненщині
28 листопада, за словами Коваля, діти у Рівненській області вчилися онлайн, очно та за змішаною системою.
Так, в області працюють:
- офлайн – 188 шкіл;
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️ за змішаною системою– 240 шкіл;
- онлайн – 118 шкіл.
Також очільник області розповів, що у 40 кілометровій зоні від українсько-білоруського кордону розташовані 89 шкіл. Очно зараз вчаться діти у 84 – х школах у таких громадах:
- Дубровицькій – 17;
- Рокитнівській – 12;
- Зарічненській – 12;
- Локницькій – 5;
- Володимирецькій – 12;
- Сарненськй – 26.
Безпечний навчальний процес – один із наших пріоритетів. Саме очне навчання найкраще сприяє розвитку. Тому заклади середньої освіти області, за можливості, запроваджують "офлайн" навчання або комбінують його із дистанційкою,
– зазначив Коваль.
До теми На Кіровоградщині навчання у школах знову зазнало змін
Як вчитимуться діти в Україні
Київ
- Із 28 листопада школярі у Києві вчитимуться із 09:00 до 16:00 години.
- Так, місто запровадило режим мінімум до початку зимових канікул.
- Який графік навчання буде в наступному році, вирішуватимуть вже в січні, повідомили у КМДА.
- Також чиновники повідомили, що ті учні, які навчаються онлайн, підключаються до уроків за можливості. Тому опрацювання тем і завдання дублюються через месенджери та електронною поштою. Повторення пройденого на наступному уроці є обов'язковим.
Рівне
- З 28 листопада навчання у школах та дитсадках Рівного відновлюють.
- Навчальні заклади працюватимуть у своєму звичайному режимі. Відповідно до того, яку форму навчання вони обрали, – очну чи змішану.
- Якщо у школі не буде світла – уроки триватимуть протягом світлового дня, повідомив мер міста Олександр Третяк.
Полтава
- Мер Полтави Олександр Мамай повідомив, що діти знову повертаються до очного навчання. Зміни набувають чинності вже з 28 листопада.
- Відновлюють роботу школи і дитсадки.
- Учні, які навчалися онлайн, продовжать здобувати освіту у такому ж форматі.
Кіровоградщина
- У Кропивницькому дві школи навчатимуться очно, шість – дистанційно, решта 30 – у змішаній формі, повідомила очільниця міського управління освіти Лариса Костенко.
- З 28 листопада вчитися онлайн в олександрійських школах технічно неможливо, уточнив міський голова Сергій Кузьменко. Тому у громаді відновлюють змішану форму навчання. Батьки погодилися з таким рішенням.
- При цьому до кінця війни дистанційну форму навчання не скасовуватимуть. Якщо виключатимуть світло, задання учням даватимуть на самостійне опрацювання. Після цього школярі надсилатимуть свої матеріали на перевірку вчителям.
- Директорка обласного департаменту освіти і науки Ельза Лещенко також повідомила, що до блекауту у Кіровоградській області з 453 шкіл на змішаній та очній формах навчалися 63% школярів.
- Там, де немає укриттів, діти увесь рік навчаються на дистанційній або змішаній формах.