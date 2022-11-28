Однак з 28 листопада робота навчальних закладів в області знову зазнає змін. Представники місцевої влади розповіли, як вчитимуться діти.

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Як працюватимуть школи з 28 листопада

У Кропивницькому дві школи навчатимуться очно, шість – дистанційно, решта 30 – у змішаній формі, повідомила очільниця міського управління освіти Лариса Костенко.

З 28 листопада вчитися онлайн в олександрійських школах технічно неможливо, уточнив міський голова Сергій Кузьменко. Тому у громаді відновлюють змішану форму навчання. Батьки погодилися з таким рішенням.

При цьому до кінця війни дистанційну форму навчання не скасовуватимуть. Якщо виключатимуть світло, задання учням даватимуть на самостійне опрацювання. Після цього школярі надсилатимуть свої матеріали на перевірку вчителям.

Директорка обласного департаменту освіти і науки Ельза Лещенко також повідомила, що до блекауту у Кіровоградській області з 453 шкіл на змішаній та очній формах навчалися 63% школярів.

Там, де немає укриттів, діти увесь рік навчаються на дистанційній або змішаній формах,

– уточнила чиновниця.

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Як вчитимуться діти в Україні

Київ

Із 28 листопада школярі у Києві вчитимуться із 09:00 до 16:00 години.

Так, місто запровадило режим мінімум до початку зимових канікул.

Який графік навчання буде в наступному році, вирішуватимуть вже в січні, повідомили у КМДА.

‍Також чиновники повідомили, що ті учні, які навчаються онлайн, підключаються до уроків за можливості. Тому опрацювання тем і завдання дублюються через месенджери та електронною поштою. Повторення пройденого на наступному уроці є обов'язковим.

Рівне