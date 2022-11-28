У Полтаві знову змінили форму навчання школярів. Зміни чинні вже з 28 листопада.

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У Полтаві знову змінюють форму навчання

Мер Полтави Олександр Мамай повідомив, що діти знову повертаються до очного навчання. Зміни набувають чинності вже від сьогодні.

Відновлюють роботу школи і дитсадки,

– уточнив Мамай.

При цьому він повідомив, що учні, які навчалися онлайн, продовжать здобувати освіту у такому ж форматі.

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Як раніше вчилися діти у Полтаві

З 25 листопада школи і садочки міста перевели на дистанційну форму навчання, повідомив мер міста.

Це рішення ухвалили через те, що у закладах не було опалення та електроенергії після ракетного обстрілу Росії 23 листопада.

При цьому мер заявив, що ці заходи є вимушеними. Також просить містян ставитися із розумінням до ситуації.

Як вчитимуться діти в Україні

Київ

Із 28 листопада навчання у школах Києва в офлайн та в онлайн режимах починатиметься та закінчуватиметься у світловий проміжок дня: з 09:00 до 16:00 години.

Щоб максимально зменшити залежність шкіл від відключень електроенергії, місто запроваджує цей режим мінімум до початку зимових канікул. Який графік навчання буде в наступному році, вирішуватимуть вже в січні, повідомили у КМДА.

‍Також чиновники повідомили, що ті учні, які навчаються онлайн, підключаються до уроків за можливості. Тому опрацювання тем і завдання дублюються через месенджери та електронною поштою. Повторення пройденого на наступному уроці є обов'язковим.

️Для учнів початкових класів – до уроків та після них – працюватимуть групи подовженого дня.

Рівне