У Полтаві знову змінили форму навчання школярів. Зміни чинні вже з 28 листопада.
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У Полтаві знову змінюють форму навчання
Мер Полтави Олександр Мамай повідомив, що діти знову повертаються до очного навчання. Зміни набувають чинності вже від сьогодні.
Відновлюють роботу школи і дитсадки,
– уточнив Мамай.
При цьому він повідомив, що учні, які навчалися онлайн, продовжать здобувати освіту у такому ж форматі.
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Як раніше вчилися діти у Полтаві
- З 25 листопада школи і садочки міста перевели на дистанційну форму навчання, повідомив мер міста.
- Це рішення ухвалили через те, що у закладах не було опалення та електроенергії після ракетного обстрілу Росії 23 листопада.
- При цьому мер заявив, що ці заходи є вимушеними. Також просить містян ставитися із розумінням до ситуації.
Як вчитимуться діти в Україні
Київ
- Із 28 листопада навчання у школах Києва в офлайн та в онлайн режимах починатиметься та закінчуватиметься у світловий проміжок дня: з 09:00 до 16:00 години.
- Щоб максимально зменшити залежність шкіл від відключень електроенергії, місто запроваджує цей режим мінімум до початку зимових канікул. Який графік навчання буде в наступному році, вирішуватимуть вже в січні, повідомили у КМДА.
- Також чиновники повідомили, що ті учні, які навчаються онлайн, підключаються до уроків за можливості. Тому опрацювання тем і завдання дублюються через месенджери та електронною поштою. Повторення пройденого на наступному уроці є обов'язковим.
- ️Для учнів початкових класів – до уроків та після них – працюватимуть групи подовженого дня.
Рівне
- З понеділка, 28 листопада, навчання у школах та дитсадках Рівного відновлюють.
- Навчальні заклади працюватимуть у своєму звичайному режимі. Відповідно до того, яку форму навчання вони обрали, – очну чи змішану. Якщо у школі не буде світла – уроки триватимуть протягом світлового дня, повідомив мер міста Олександр Третяк.
- При цьому додав, що враховуючи ситуацію зі світлом, водопостачанням та побажання батьків, кожен заклад освіти може самостійно ухвалювати рішення щодо формату подальшого навчання.