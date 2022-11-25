Проблеми зі світлом значно впливають і на навчання у закладах освіти. Так, з 28 листопада навчання у школах столиці України зазнає змін.
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Як вчитимуться школярі у Києві наступного тижня
Із 28 листопада навчання в школах Києва в офлайн та в онлайн режимах починатиметься та закінчуватиметься у світловий проміжок дня: з 09:00 до 16:00 години.
Щоб максимально зменшити залежність шкіл від відключень електроенергії, місто запроваджує цей режим мінімум до початку зимових канікул. Який графік навчання буде в наступному році, вирішуватимуть вже в січні,
– повідомили у КМДА.
Також чиновники повідомили, що ті учні, які навчаються онлайн, підключаються до уроків за можливості. Тому опрацювання тем і завдання дублюються через месенджери та електронною поштою. Повторення пройденого на наступному уроці є обов'язковим.
️Для учнів початкових класів – до уроків та після них – працюватимуть групи подовженого дня.
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Скільки дітей вчиться у школах Києва та коли у них канікули
- Після закінчення осінніх канікул за парти в очному форматі повернулись 111,5 тисячі школярів із майже 236,4 тисячі дітей, які перебувають у Києві.
- ️Зимові канікули триватимуть у столиці з 26 грудня до 27 січня.
- У цей час школи прогріватимуть мінімально для збереження системи опалення. Учителі матимуть змогу піти за бажанням в оплачувану відпустку.
Київ – без світла: останні новини
- Після того, як 23 листопада росіяни здійснили ще одну масштабну ракетну атаку по інфраструктурі нашої країни, майже вся Україна опинилася без світла.
- У багатьох містах до вечора вдалося відновили електропостачання, однак не у Києві.
- Зранку 24 листопада мер Києва Віталій Кличко повідомив, що 70% міста перебувають без світла, а водопостачання відновили лише на лівому березі. Енергетики працювали цілу ніч, однак ситуація – критична.
- Ввечері того ж дня виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук повідомив, що світло у Києві вмикатимуть лише на 2 – 3 години. Таке обмеження діятиме доти, поки не вдасться збільшити обсяг виробленої електроенергії АЕС та ТЕС.