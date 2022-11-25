Проблемы со светом оказывают значительное влияние и на обучение в учебных заведениях. Так, с 28 ноября обучение в школах столицы Украины претерпевает изменения.

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Как будут учиться школьники в Киеве на следующей неделе

С 28 ноября обучение в школах Киева в офлайн и онлайн режимах будет начинаться и заканчиваться в световой промежуток дня: с 09:00 до 16:00 часов.

Чтобы максимально снизить зависимость школ от отключений электроэнергии, город вводит этот режим минимум до начала зимних каникул. Какой график обучения будет в следующем году, будут решать уже в январе,

– сообщили в КГГА.

‍Также чиновники сообщили, что ученики, которые учатся онлайн, подключаются к урокам по возможности. Поэтому разработка тем и задачи дублируются через мессенджеры и по электронной почте. Повторение пройденного на следующем уроке обязательно.



️Для учащихся начальных классов – до уроков и после них – будут работать группы продленного дня.

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Сколько детей учится в школах Киева и когда у них каникулы

После окончания осенних каникул за парты в очном формате вернулись 111,5 тысяч школьников из почти 236,4 тысяч детей, находящихся в Киеве.

Зимние каникулы будут проходить в столице с 26 декабря по 27 января.

В это время школы будут прогреваться минимально для сохранения системы отопления. Учителя смогут уйти по желанию в оплачиваемый отпуск.

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