Проблемы со светом оказывают значительное влияние и на обучение в учебных заведениях. Так, с 28 ноября обучение в школах столицы Украины претерпевает изменения.
К теме Отключение света вносит коррективы: в Киеве меняют время обучения в школах
Как будут учиться школьники в Киеве на следующей неделе
С 28 ноября обучение в школах Киева в офлайн и онлайн режимах будет начинаться и заканчиваться в световой промежуток дня: с 09:00 до 16:00 часов.
Чтобы максимально снизить зависимость школ от отключений электроэнергии, город вводит этот режим минимум до начала зимних каникул. Какой график обучения будет в следующем году, будут решать уже в январе,
– сообщили в КГГА.
Также чиновники сообщили, что ученики, которые учатся онлайн, подключаются к урокам по возможности. Поэтому разработка тем и задачи дублируются через мессенджеры и по электронной почте. Повторение пройденного на следующем уроке обязательно.
️Для учащихся начальных классов – до уроков и после них – будут работать группы продленного дня.
Читайте Враг обесточил Киев: как будут учиться дети в столице Украины
Сколько детей учится в школах Киева и когда у них каникулы
- После окончания осенних каникул за парты в очном формате вернулись 111,5 тысяч школьников из почти 236,4 тысяч детей, находящихся в Киеве.
- Зимние каникулы будут проходить в столице с 26 декабря по 27 января.
- В это время школы будут прогреваться минимально для сохранения системы отопления. Учителя смогут уйти по желанию в оплачиваемый отпуск.
Киев – без света: последние новости
- После того, как 23 ноября россияне совершили еще одну масштабную ракетную атаку по инфраструктуре нашей страны, почти вся Украина оказалась без света.
- Во многих городах к вечеру удалось возобновить электроснабжение, однако не в Киеве.
- Утром 24 ноября мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что 70% города находятся без света , а водоснабжение было восстановлено только на левом берегу. Энергетики работали всю ночь, однако ситуация – критическая.
- Вечером того же дня исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук сообщил, что свет в Киеве будут включать всего на 2 – 3 часа. Такое ограничение будет действовать до тех пор, пока не удастся увеличить объем производимой электроэнергии АЭС и ТЭС.