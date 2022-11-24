Об этом в эфире национального телемарафона заявил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук, сообщает 24 канал.

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В Киеве будут давать электричество на 2 – 3 часа

Сахарук рассказал, что в Киеве питание уже дали всей критической инфраструктуре. Также электричество имеют примерно 30% горожан.

Будем понемногу переключать, по 2 – 3 часа давать свет, пока не будет увеличен объем энергии. Дай Бог, выйдем на те графики отключений, которые у нас были вчера на утро,

– добавил исполнительный директор ДТЭК.

В свою очередь мэр Киева Виталий Кличко отметил, что по состоянию на вечер 24 ноября 60% Киева до сих пор остаются без электроснабжения.

Обратите внимание! Во время массированной атаки захватчики выпустили на Киев 31 ракету, 21 из которых удалось сбить. Российские военные попали в инфраструктурный объект, в результате чего столица осталась без электроэнергии.

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Приблизительно в 12:20 в Донецкой области начали раздаваться сирены. Впоследствии карта воздушных тревог начала активно "краснеть".

Вскоре в Одесской области услышали первые взрывы – это были звуки работы ПВО. Впоследствии появилась информация о том, что вражеские ракеты продолжили движение в Запорожье.

Около 14:08 взрывы прогремели в Киеве. Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба отметил, что в области тоже работала система противовоздушной обороны.

Взрывы также слышали в Кременчугском районе Полтавщины. По словам начальника Полтавской областной военной администрации Дмитрия Лунина, это были звуки ПВО.

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