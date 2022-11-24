Об этом в эфире национального телемарафона заявил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук, сообщает 24 канал.
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В Киеве будут давать электричество на 2 – 3 часа
Сахарук рассказал, что в Киеве питание уже дали всей критической инфраструктуре. Также электричество имеют примерно 30% горожан.
Будем понемногу переключать, по 2 – 3 часа давать свет, пока не будет увеличен объем энергии. Дай Бог, выйдем на те графики отключений, которые у нас были вчера на утро,
– добавил исполнительный директор ДТЭК.
В свою очередь мэр Киева Виталий Кличко отметил, что по состоянию на вечер 24 ноября 60% Киева до сих пор остаются без электроснабжения.
Массированный обстрел Украины 23 ноября: коротко
- Приблизительно в 12:20 в Донецкой области начали раздаваться сирены. Впоследствии карта воздушных тревог начала активно "краснеть".
- Вскоре в Одесской области услышали первые взрывы – это были звуки работы ПВО. Впоследствии появилась информация о том, что вражеские ракеты продолжили движение в Запорожье.
- Около 14:08 взрывы прогремели в Киеве. Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба отметил, что в области тоже работала система противовоздушной обороны.
- Взрывы также слышали в Кременчугском районе Полтавщины. По словам начальника Полтавской областной военной администрации Дмитрия Лунина, это были звуки ПВО.
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