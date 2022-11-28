В Полтаве снова изменили форму обучения школьников. Изменения действуют уже с 28 ноября.

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В Полтаве снова меняют форму обучения

Мэр Полтавы Александр Мамай сообщил, что дети снова возвращаются к очной учебе. Изменения вступают в силу уже сегодня.

Восстанавливают работу школы и детсады,

– уточнил Мамай.

При этом он сообщил, что учащиеся онлайн продолжат получать образование в таком же формате.

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Как раньше учились дети в Полтаве

С 25 ноября школы и садики города перевели на дистанционную форму обучения, сообщил мэр города.

Это решение было принято из-за того, что в заведениях не было отопления и электроэнергии после ракетных обстрелов России 23 ноября.

При этом мэр заявил, что эти меры вынуждены. Также просит горожан относиться с пониманием к ситуации.

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С 28 ноября обучение в школах Киева в офлайн и онлайн режимах будет начинаться и заканчиваться в световой промежуток дня: с 09:00 до 16:00 часов.

Чтобы максимально снизить зависимость школ от отключений электроэнергии, город вводит этот режим минимум до начала зимних каникул. Какой график обучения будет в следующем году, будет решаться уже в январе, сообщили в КГГА.

‍ Также чиновники сообщили, что ученики, которые учатся онлайн, подключаются к урокам по возможности. Поэтому разработка тем и задачи дублируются через мессенджеры и по электронной почте. Повторение пройденного на следующем уроке обязательно.

️Для учащихся начальных классов – до уроков и после них – будут работать группы продленного дня.

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