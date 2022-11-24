Так и школам Кировоградской области рекомендуют уйти на каникулы. Директор областного департамента образования и науки Эльза Лещенко рассказала, сколько могут отдыхать ученики.

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Будут ли каникулы в школах Кировоградщины

По словам Лещенко, в учебных заведениях города могут начаться каникулы с 24 ноября. В таком случае они продлятся до конца недели.

Причиной этого решения является отсутствие электро- и водоснабжения из-за обстрелов российскими войсками 23 ноября.

Руководитель департамента также отметила, что большинство общин прислушались к рекомендациям. Только в Дмитровской и Суботцовской общинах и поселке Новгородка Кропивницкого района учатся онлайн. В учебных заведениях говорят, что они имеют свет и могут работать. Однако школьникам в этих общинах также советуют уйти на каникулы, потому что связь очень нестабильна.

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Чернигов

Начальник городского управления образования Черниговского горсовета Василий Билогура рассказал, что школы и садики города не будут работать до 28 ноября.

Он подчеркнул, что это связано с массированными обстрелами энергетической инфраструктуры страны 23 ноября.

Решение о том, как будут работать школы и садики с 28 ноября, будут приниматься 27 ноября.

Киев

Мэр столицы Украины Виталий Кличко рассказал, что сегодня, 24 ноября, столичные учебные заведения работают.

Школьники учатся как офлайн, так и онлайн. Садики работают очно.

При этом родители самостоятельно принимают решение относительно того, вести ребенка в учебное заведение или оставить дома.

Также разработан алгоритм действий на случай, если воздушная тревога была объявлена до начала обучения.

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