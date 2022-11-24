Эта ситуация негативно повлияла на обучение детей в школах и садиках. Начальник городского управления образования Черниговского горсовета Василий Билогура рассказал, как будут учиться дети в городе.

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Как будут учиться дети в Чернигове

По словам Билогуры, в Чернигове школы и садики не будут работать до 28 ноября.

Он подчеркнул, что это связано с массированными обстрелами энергетической инфраструктуры страны 23 ноября.

Решение о том, как будут работать школы и садики с 28 ноября, будут приниматься накануне.

До понедельника школы и сады не работают. Далее – согласно ситуации в стране. 27 ноября скажем, в каком режиме с понедельника будем работать,

– сообщил чиновник.

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Как будут учиться дети в Киеве

Мэр столицы Украины Виталий Кличко рассказал, что сегодня, 24 ноября, столичные учебные заведения работают.

Школьники учатся как офлайн, так и онлайн. Садики работают очно.

При этом родители самостоятельно принимают решение относительно того, вести ребенка в учебное заведение или оставить дома.

Также разработан алгоритм действий на случай, если воздушная тревога была объявлена до начала обучения.

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