Эта ситуация негативно повлияла на обучение детей в школах и садиках. Начальник городского управления образования Черниговского горсовета Василий Билогура рассказал, как будут учиться дети в городе.
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Как будут учиться дети в Чернигове
По словам Билогуры, в Чернигове школы и садики не будут работать до 28 ноября.
Он подчеркнул, что это связано с массированными обстрелами энергетической инфраструктуры страны 23 ноября.
Решение о том, как будут работать школы и садики с 28 ноября, будут приниматься накануне.
До понедельника школы и сады не работают. Далее – согласно ситуации в стране. 27 ноября скажем, в каком режиме с понедельника будем работать,
– сообщил чиновник.
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Как будут учиться дети в Киеве
- Мэр столицы Украины Виталий Кличко рассказал, что сегодня, 24 ноября, столичные учебные заведения работают.
- Школьники учатся как офлайн, так и онлайн. Садики работают очно.
- При этом родители самостоятельно принимают решение относительно того, вести ребенка в учебное заведение или оставить дома.
- Также разработан алгоритм действий на случай, если воздушная тревога была объявлена до начала обучения.
Как будут работать учебные заведения в Ровно
- Мэр Ровно Александр Третьяк сообщил, что обучение в школах и садах прекращают до конца недели.
- Педагоги сообщили родителям об изменениях.
- Также добавил, что все занятия в учебных заведениях тоже отменили.