Ця ситуація негативно вплинула на навчання дітей у школах та дитсадках. Начальник міського управління освіти Чернігівської міськради Василь Білогура розповів, як вчитимуться діти у місті.

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Як вчитимуться діти у Чернігові

За словами Білогури, у Чернігові школи та садочки не працюватимуть до 28 листопада.

Він наголосив, що це пов'язано з масованими обстрілами енергетичної інфраструктури країни 23 листопада.

Рішення про те, як працюватимуть школи та садочки з 28 листопада, ухвалюватимуть напередодні.

До понеділка школи та садки не працюють. Далі – відповідно до ситуації у країні. 27 листопада скажемо, в якому режимі з понеділка працюватимемо,

– повідомив чиновник.

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Як вчитимуться діти у Києві

Мер столиці України Віталій Кличко розповів, що сьогодні, 24 листопада, столичні навчальні заклади працюють.

Школярі вчаться як офлайн, так і онлайн. Садочки працюють очно.

При цьому батьки самостійно ухвалюють рішення щодо того, чи вести дитину до навчального закладу, чи залишити вдома.

Також розроблений алгоритм дій на випадок, якщо повітряну тривогу оголосили до початку навчання.

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