Так, і школам Кіровоградської області рекомендують піти на канікули. Директорка обласного департаменту освіти і науки Ельза Лещенко розповіла, скільки можуть відпочивати учні.

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Чи будуть канікули у школах Кіровоградщини

За словами Лещенко, у навчальних закладах міста можуть розпочатися канікули з 24 листопада. У такому разі вони триватимуть до кінця тижня.

Причиною цього рішення є відсутність електро- та водопостачання через обстріли російськими військами 23 листопада.

Очільниця департаменту також зауважила, що більшість громад дослухались до рекомендацій. Лише у Дмитрівській та Суботцівській громадах та селищі Новгородка Кропивницького району навчаються онлайн. У навчальних закладах кажуть, що мають світло і можуть працювати. Проте школярам у цих громадах також радять піти на канікули, бо зв'язок дуже нестабільний.

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Чернігів

Начальник міського управління освіти Чернігівської міськради Василь Білогура розповів, що школи та садочки міста не працюватимуть до 28 листопада.

Він наголосив, що це пов'язано з масованими обстрілами енергетичної інфраструктури країни 23 листопада.

Рішення про те, як працюватимуть школи та садочки з 28 листопада, ухвалюватимуть 27 листопада.

Київ

Мер столиці України Віталій Кличко розповів, що сьогодні, 24 листопада, столичні навчальні заклади працюють.

Школярі вчаться як офлайн, так і онлайн. Садочки працюють очно.

При цьому батьки самостійно ухвалюють рішення щодо того, чи вести дитину до навчального закладу, чи залишити вдома.

Також розроблений алгоритм дій на випадок, якщо повітряну тривогу оголосили до початку навчання.

Рівне