Так, в детсадах и школах Полтавы меняют форму обучения. Об этом сообщил мэр города Александр Мамай.
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Как будут учиться дети в Полтаве
По словам Мамая, с 25 ноября школы и садики города переводят на дистанционную форму обучения.
Все потому, что в заведениях нет отопления и электроэнергии, сообщила представитель Полтавского городского совета Алина Рябокинь Общественному. Отсутствует оно из-за ракетных обстрелов со стороны России 23 ноября.
При этом мэр заявил, что эти меры вынуждены. Также просит горожан относиться с пониманием к ситуации.
Пока такой формат обучения будет действовать в Полтавской общине, неизвестно.
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Как будут учиться дети в Украине
Чернигов
- Начальник городского управления образования Черниговского горсовета Василий Билогура рассказал, что школы и садики города не будут работать до 28 ноября.
- Он подчеркнул, что это связано с массированными обстрелами энергетической инфраструктуры страны 23 ноября.
- Решение о том, как будут работать школы и садики с 28 ноября, будут приниматься 27 ноября.
Киев
- Мэр столицы Украины Виталий Кличко рассказал, что сегодня, 24 ноября, столичные учебные заведения работают.
- Школьники учатся как офлайн, так и онлайн. Садочки работают очно.
- При этом родители самостоятельно принимают решение относительно того, вести ребенка в учебное заведение или оставить дома.
- Также разработан алгоритм действий на случай, если воздушная тревога была объявлена до начала обучения.
Ровно
- Мэр Ровно Александр Третьяк сообщил, что обучение в школах и садах прекращают до конца недели.
- Педагоги сообщили родителям об изменениях.
- Также добавил, что все занятия в учебных заведениях тоже отменили.
- школам Кировоградской области рекомендуют уйти на каникулы. Директор областного департамента образования и науки Эльза Лещенко рассказала, сколько могут отдыхать ученики.
Кировоградская область
В учебных заведениях Кропивницкого могут начаться каникулы с 24 ноября. В таком случае они продлятся до конца недели.
Причиной этого решения является отсутствие электро- и водоснабжения из-за обстрелов российскими войсками 23 ноября.
Большинство общин прислушивались к рекомендациям. Только в Дмитровской и Суботцовской общинах и поселке Новгородка Кропивницкого района учатся онлайн.