Так, у дитсадках та школах Полтави змінюють форму навчання. Про це повідомив мер міста Олександр Мамай.
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Як вчитимуться діти у Полтаві
За словами Мамая, З 25 листопада школи і садочки міста переводять на дистанційну форму навчання.
Усе тому, що у закладах немає опалення та електроенергії, повідомила речниця Полтавської міської ради Аліна Рябокінь Суспільному. Відсутнє воно через ракетний обстріл з боку Росії 23 листопада.
При цьому мер заявив, що ці заходи є вимушеними. Також просить містян ставитися із розумінням до ситуації.
Поки такий формат навчання діятиме у Полтавській громаді, невідомо.
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Як вчитимуться діти в Україні
Чернігів
- Начальник міського управління освіти Чернігівської міськради Василь Білогура розповів, що школи та садочки міста не працюватимуть до 28 листопада.
- Він наголосив, що це пов'язано з масованими обстрілами енергетичної інфраструктури країни 23 листопада.
- Рішення про те, як працюватимуть школи та садочки з 28 листопада, ухвалюватимуть 27 листопада.
Київ
- Мер столиці України Віталій Кличко розповів, що сьогодні, 24 листопада, столичні навчальні заклади працюють.
- Школярі вчаться як офлайн, так і онлайн. Садочки працюють очно.
- При цьому батьки самостійно ухвалюють рішення щодо того, чи вести дитину до навчального закладу, чи залишити вдома.
- Також розроблений алгоритм дій на випадок, якщо повітряну тривогу оголосили до початку навчання.
Рівне
- Мер Рівного Олександр Третяк повідомив, що навчання у школах та садочках припиняють до кінця тижня.
- Педагоги повідомили батьків про зміни.
- Також додав, що усі заняття у закладах позашкільної освіти теж скасували.
- школам Кіровоградської області рекомендують піти на канікули. Директорка обласного департаменту освіти і науки Ельза Лещенко розповіла, скільки можуть відпочивати учні.
Кіровоградська область
У навчальних закладах Кропивницького можуть розпочатися канікули з 24 листопада. У такому разі вони триватимуть до кінця тижня.
Причиною цього рішення є відсутність електро- та водопостачання через обстріли російськими військами 23 листопада.
Більшість громад дослухались до рекомендацій. Лише у Дмитрівській та Суботцівській громадах та селищі Новгородка Кропивницького району навчаються онлайн.