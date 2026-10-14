В лицеях и гимназиях Ровно изменили формат обучения из-за российских обстрелов

В лицеях и гимназиях Ровенской общины меняют формат обучения. С 14 по 16 октября включительно они переходят на дистанционное обучение.

В очном формате продолжат работу два лицея, две гимназии и детские сады. Об этом сообщила пресс-служба Ровенского городского совета.

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Управляющая делами исполнительного комитета Ровенского горсовета Мария Корнийчук отметила, что решение о формате обучения приняла комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС после опроса родителей и с учетом решений педагогических советов.

Лицеи и гимназии Ровенской общины переходят на дистанционное обучение. Однако ученики Квасиловского лицея, лицея № 27, а также гимназий № 16 и № 17 продолжают заниматься в штатном режиме,

– уточнила чиновница.

На дистанционное обучение также переходят учреждения профессионально-технического и внешкольного образования общины.

Такой формат будет действовать до 16 октября включительно.

Корнийчук также уточнила: о решении относительно работы учебных заведений в дальнейшем сообщат дополнительно.

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