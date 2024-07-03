Украинские студенты могут бесплатно учиться в вузах Австрии еще семестр

Австрия разрешила не платить за обучение еще один семестр украинским студентам. Но тем, которые получают образование в госуниверситетах и университетских педагогических колледжах.

Так, украинцы не будут платить за учебу и в зимнем семестре 2024/25 учебного года. Недополученные средства вузам возместит Министерство образования Австрии.

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Платят ли студенты из Украины за обучение в австрийских вузах

Чиновники сообщили, что действие исключения в Постановлении о плате за обучение о том, что украинские студенты государственных университетов и университетских педагогических колледжей не будут платить за обучение и в зимнем семестре 2024/25 учебного года, снова продолжит министр образования Мартин Полашек.

К слову, украинские студенты, которые учатся в 22 государственных университетах или 14 университетских колледжах педагогического образования в Австрии, освобождены от уплаты за обучение, начиная с летнего семестра 2022 года.

Все же из-за правовых и финансовых ограничений Минобразования страны не может установить никаких рекомендаций по этому поводу для университетов прикладных наук и частных вузов. Однако многие из них предлагают собственные меры поддержки для украинцев.

Отметим, что в 2023 году около 2,5 тысяч украинцев учились в 22 государственных университетах и 14 университетских педагогических колледжах Австрии.

Они как граждане третьих стран обычно должны платить 726,72 евро за семестр. Это вдвое превышает обычную стоимость обучения. После 24 февраля 2022 года эту обязанность отменили.