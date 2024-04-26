Такие хабы уже успешно работают в странах Европейского Союза. Создание Сети Украинских Образовательных Хабов инициировало Минобразования Украины. В ведомстве отмечают: стратегическая задача – сохранить человеческий капитал нашего государства. Цель сети – поддерживать украинцев, которые выехали за границу, сохранять их связи с родной страной и помогать адаптироваться на новом месте, отмечает Образование 24.

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В Японии открыли Украинский Образовательный Хаб

В Японии открыли двадцать третий хаб из Сети Украинских Образовательных Хабов. Они работают с начала войны как в Украине, так и в других странах мира. Организаторы – МОН, Украинский институт развития образования и Ассоциация инновационного и цифрового образования.

Благодаря работе хабов украинские дети имеют возможность наверстывать образовательные потери и продолжать получать образование по украинской государственной программе в школах-партнерах. На базе хабов женщины могут овладеть компетентности, которые нужны на рынке труда, чтобы финансово обеспечивать себя и своих детей,

– отметил заместитель министра образования и науки Украины Андрей Сташкив.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Японии Сергей Корсунский отметил, что на сегодня очень важна поддержка и развитие образовательных программ – не только для украинской общины Японии, но также для эвакуированных украинцев, которые вынуждены были покинуть свои дома в результате российской агрессии.

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Чем уникален и полезен Образовательный Хаб

В рамках Украинского Образовательного Хаба в Японии постоянно будут проходить тренинги, мастер-классы, вебинары и другие полезные и интересные мероприятия для более 2 000 украинцев, которые вынужденно переехали в Японию после начала войны. Мероприятия будут проходить как в онлайн-, так и в офлайн-формате.

Мы продолжаем системно идти к нашей цели – открывать Украинские Образовательные Хабы (Цифровые Образовательные Центры – DLC) во всех странах, где сейчас массово находятся украинские дети. Уже в этом году планируем расширить присутствие Сети еще на двух континентах и открыть хабы в США и Австралии,

– рассказала координатор Сети Украинских Образовательных Хабов, исполнительный директор Ассоциации инновационного и цифрового образования Мария Богуслав.

Украинский Образовательный Хаб в Японии, к слову, открыли в партнерстве с крупнейшей украинской общественной организацией в Японии – Ассоциацией японско-украинской дружбы НПО "Краяны".

Председатель Совета директоров НПО "Краяны" Наталья Ковалева отметила, что их организация 14 лет назад создала украинскую школу "Родничок" в Токио. Здесь украинские дети имеют возможность изучать украинский язык, традиции и культуру, общаться на родном языке, сохранять свою идентичность.

Надеемся, что Украинский Образовательный Хаб поможет нам привлечь к обучению еще больше украинцев со всей Японии, помочь им справляться с теми вызовами и проблемами, которые встали перед ними. Мы рады, что Министерство образования и науки Украины инициировало создание Сети Украинских Образовательных Хабов, и надеемся на плодотворное сотрудничество с Ассоциацией инновационного и цифрового образования,

– подчеркнула она.

Для украинцев бесплатно уже доступны 24/7 инновационные учебные программы по изучению украинского и английского языков, восполнение образовательных потерь с помощью Искусственного Интеллекта, самых востребованных навыков ХХІ века, профориентации, содействие трудоустройству и развитию собственного бизнеса, а также психосоциальной поддержки.