В одной из стран Европы украинцев будут наказывать за непосещение детьми местных школ

В Чехии дети-беженцы из Украины должны обязательно посещать местные школы. В противном случае их родители получат штраф.

Обязательное образование в Чехии состоит из одного года дошкольного обучения и девяти лет посещения общеобразовательной школы.

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Ученики из Украины в Чехии должны учиться очно

Так, невыполнение этой обязанности родителями или законными представителями ребенка может привести к штрафу, взятие на контроль социальными службами или лишение свободы сроком до двух лет.

Если вам не предоставят место в школе или детском саду, возьмите письменное подтверждение об отказе.

Украинцам при этом советуют попробовать сейчас обратиться в ближайшие садики, в свою школу по месту жительства, если до сих пор никуда не записали ребенка. Однако ограничиваться только ими не стоит: лучше расширить географию поиска.

Если не удается найти место самостоятельно, можно обратиться за помощью в отдел образования (odboru školství) муниципалитета или в администрацию городской части по своему месту жительства.

Родителям также напоминают, что дистанционное или онлайн-обучение в украинской школе не заменит обязательного школьного образования в Чехии.

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