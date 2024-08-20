В одной из стран Европы украинцев будут наказывать за непосещение детьми местных школ
Источник:Naši Ukrajinci
В Чехии дети-беженцы из Украины должны обязательно посещать местные школы. В противном случае их родители получат штраф.
Обязательное образование в Чехии состоит из одного года дошкольного обучения и девяти лет посещения общеобразовательной школы.
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Ученики из Украины в Чехии должны учиться очно
Так, невыполнение этой обязанности родителями или законными представителями ребенка может привести к штрафу, взятие на контроль социальными службами или лишение свободы сроком до двух лет.Обратите внимание! Если вам не предоставят место в школе или детском саду, возьмите письменное подтверждение об отказе.
Украинцам при этом советуют попробовать сейчас обратиться в ближайшие садики, в свою школу по месту жительства, если до сих пор никуда не записали ребенка. Однако ограничиваться только ими не стоит: лучше расширить географию поиска.
Если не удается найти место самостоятельно, можно обратиться за помощью в отдел образования (odboru školství) муниципалитета или в администрацию городской части по своему месту жительства.
Родителям также напоминают, что дистанционное или онлайн-обучение в украинской школе не заменит обязательного школьного образования в Чехии.
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Что стоит помнить об украиноведческом компоненте
- Ученики-беженцы могут учиться в украинских школах по сокращенной образовательной программе: изучать украиноведческий компонент и иметь право на перезачет оценок по другим предметам, которые изучали в школе за рубежом.
- Если ученик не учится в школе за рубежом, то должен учиться в дистанционном классе в Украине по полной программе, семейной форме или экстернатом.