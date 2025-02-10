Литва выделит почти 32 миллиона евро на образование украинцев

Литва в 2025 году выделит почти 32 миллиона евро на образование украинских беженцев, которые приехали в страну после 24 февраля 2022 года. Соответствующее решение согласовало литовское правительство.

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на LRT. Министерство образования, науки и спорта Литвы попросило выделить 4,2 миллиона евро на компенсацию платы за обучение украинцев в вузах, которые приехали из-за войны, и выплату им стипендий.

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Литва выделит более 30 миллионов на образование украинцев

Также министерство просило выделить 28,7 миллиона евро, которые направят на обучение украинских детей по дошкольным, предшкольным и общеобразовательным программам в муниципальных и негосударственных школах.

Литовское Министерство финансов немного сократило сумму соответствующих средств. Деньги, в частности, направят на обучение украинцев, которые поступили в местные ЗВО в 2022 и 2023 годах и продолжают обучение в этом году.

Решение об этом финансировании согласуют со следующего учебного года с учетом реального количества студентов.

При подготовке законопроекта об утверждении бюджета на 2025 – 2027 годы средства на вышеупомянутые цели не планировали, поскольку не было возможности заранее спрогнозировать количество получателей.

С сентября 2024 года больше не существует государственного финансирования для украинцев, которые закончили школы в Украине, но некоторые вузы финансируют их обучение сами.