Часть аспирантов сможет не сдавать единый квалификационный экзамен

Аспиранты в Украине смогут не сдавать единый государственный квалификационный экзамен. Но только те, которые готовы к защите научных работ.

Об этом сообщила руководительница подкомитета по вопросам высшего образования Комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Юлия Гришина.

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Часть аспирантов сможет не сдавать ЕГКИ

Нардеп отметила, что эту информацию подтвердил также заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий. Детали еще доработают, поэтому постановление претерпит изменения.

Могу сказать, что подтвердил заместитель министра информацию о том, что те аспиранты, которые уже подготовили свои работы к защите, не будут сдавать ЕГКИ,

– отметила Гришина.

И добавила, что детали, которые надо доработать, обсудят 20 мая.

Нардеп также рассказала, что после 24 февраля 2022 года увеличилось количество аспирантов. Поэтому в Украине надо контролировать качество образования, не нарушая права тех, кто получает образование.

Абитуриентам с ВОТ упростят условия поступления в магистратуру

Юлия Гришина также сообщила, что Минобразования Украины решило частично упростить условия поступления ну магистратуру для абитуриентов с ВОТ.

Ведомство уже готовит проект приказа "О внесении изменений в Порядок приема для получения высшего образования в 2024 году".

Документ предусматривает поступление абитуриентов с ВОТ на магистратуру в украинские ЗВО без сдачи ЕВИ и ЕФВВ при поступлении на специальности, которым оказывают особую поддержку.

Это 56 специальностей в 13 отраслях.