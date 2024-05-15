Часть аспирантов сможет не сдавать единый квалификационный экзамен
Источник:Юлия Гришина
Аспиранты в Украине смогут не сдавать единый государственный квалификационный экзамен. Но только те, которые готовы к защите научных работ.
Об этом сообщила руководительница подкомитета по вопросам высшего образования Комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Юлия Гришина.
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Часть аспирантов сможет не сдавать ЕГКИ
Нардеп отметила, что эту информацию подтвердил также заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий. Детали еще доработают, поэтому постановление претерпит изменения.
Могу сказать, что подтвердил заместитель министра информацию о том, что те аспиранты, которые уже подготовили свои работы к защите, не будут сдавать ЕГКИ,
– отметила Гришина.
И добавила, что детали, которые надо доработать, обсудят 20 мая.
Нардеп также рассказала, что после 24 февраля 2022 года увеличилось количество аспирантов. Поэтому в Украине надо контролировать качество образования, не нарушая права тех, кто получает образование.Підтягнути українську чи опанувати іноземну? "Оптіма" відгукнеться на будь-який запит! Провідні вчителі країни, авторський підхід та використання інтерактивних платформ допоможуть прокачати обрану мову в найкоротші терміни.
Абитуриентам с ВОТ упростят условия поступления в магистратуру
- Юлия Гришина также сообщила, что Минобразования Украины решило частично упростить условия поступления ну магистратуру для абитуриентов с ВОТ.
- Ведомство уже готовит проект приказа "О внесении изменений в Порядок приема для получения высшего образования в 2024 году".
- Документ предусматривает поступление абитуриентов с ВОТ на магистратуру в украинские ЗВО без сдачи ЕВИ и ЕФВВ при поступлении на специальности, которым оказывают особую поддержку.
- Это 56 специальностей в 13 отраслях.