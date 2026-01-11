Форматы разные: как с понедельника будут работать школы и детсады в Днепре
- В Днепре из-за ухудшения погодных условий с 12 по 16 января часть учебных заведений перейдет на дистанционное обучение.
- Детсады будут работать с восьмичасовым пребыванием детей.
На днях Кабмин разрешил перевести учебные заведения на дистанционное обучение или каникулы из-за ухудшения погодных условий. Решение будет действовать как минимум до 19 января.
В Днепре часть учебных заведений переведут на дистанционку. Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на сообщение в телеграмм-канале Департамента гуманитарной политики горсовета.
Как будут учиться ученики в Днепре?
Так, в Днепре из-за ухудшения погодных условий и снижения температуры с 12 по 16 января включительно некоторые учебные заведения переводят на дистанционную форму обучения.
Школы, гимназии и лицеи в указанный период будут работать дистанционно. Учреждения профессионального образования – в смешанном формате.
В детсадах и дошкольных подразделениях школ будут работать группы с восьмичасовым пребыванием детей. 12 января питанием детей обеспечат.
В случае нарушения воздушно-теплового режима в групповых ячейках для детей дошкольного возраста возможна организация работы групп с кратковременным пребыванием без питания. Режим работы учреждений может быть временно скорректирован с учетом безопасных условий пребывания детей,
– сообщили чиновники.
О режиме работы детсадов в дальнейшем сообщат дополнительно.
Как будут учиться ученики в Украине?
- Из-за существенного ухудшения погодных условий правительство 8 января приняло решение перевести учебные заведения на дистанционный формат с очного или на каникулы.
- Соответствующий формат обучения продлится как минимум до 19 января, сообщила в телеграмме глава Кабмина Юлия Свириденко.
Речь идет о детсадах, школах, профтехах, колледжах и вузах.
Решение принимают безотлагательно с учетом выводов комиссий ТЭБ и ЧС и реальной ситуации в регионах. Подробно – здесь.