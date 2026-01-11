Форматы разные: как с понедельника будут работать школы и детсады в Днепре

На днях Кабмин разрешил перевести учебные заведения на дистанционное обучение или каникулы из-за ухудшения погодных условий. Решение будет действовать как минимум до 19 января.

В Днепре часть учебных заведений переведут на дистанционку. Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на сообщение в телеграмм-канале Департамента гуманитарной политики горсовета.

Смотрите также В школах или онлайн: как будут учиться ученики в Киеве во втором семестре

Как будут учиться ученики в Днепре?

Так, в Днепре из-за ухудшения погодных условий и снижения температуры с 12 по 16 января включительно некоторые учебные заведения переводят на дистанционную форму обучения.

Школы, гимназии и лицеи в указанный период будут работать дистанционно. Учреждения профессионального образования – в смешанном формате.

В детсадах и дошкольных подразделениях школ будут работать группы с восьмичасовым пребыванием детей. 12 января питанием детей обеспечат.

Поки одні батьки мріють про успішну кар'єру своєї дитини, інші – обирають дистанційну школу "Оптіма", де в рамках співпраці з Amazon учні-підлітки безкоштовно випробовують свої сили в ІТ-технологіях. Дізнайтеся про умови навчання та забезпечте школяру легкий старт у перспективній галузі.

В случае нарушения воздушно-теплового режима в групповых ячейках для детей дошкольного возраста возможна организация работы групп с кратковременным пребыванием без питания. Режим работы учреждений может быть временно скорректирован с учетом безопасных условий пребывания детей,

– сообщили чиновники.

О режиме работы детсадов в дальнейшем сообщат дополнительно.

Смотрите также "Нет света, тепла, интернета": как реагируют родители на введение дистанционки

Как будут учиться ученики в Украине?