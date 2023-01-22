Преподают русский: изучают ли дети-беженцы украинский язык в немецких школах

Мать 11-летнего школьника из Украины – Лилия Старченко – рассказала, как идет обучение в немецких школах. Также сообщила о том, изучают ли в местных учебных заведениях украинский язык.

Об учебе в школах Германии Лилия знает немало не из чужих уст. Ее сын учится в 6 классе школы в городе Ноймаркт (Бавария).

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Изучают ли украинский язык в немецких школах

11-летний Андрей и его мама переехали в Германию из-за войны в марте 2022 года. Сначала мальчик учился в классе с украинскими детьми. Там они усиленно изучали немецкий язык. В сентябре школьник перевелся в класс с немецкими ровесниками. Украинский язык, литературу или историю нашей страны не преподавали ни в одной из двух школ.

По словам Лилии, многие украинские родители-беженцы боятся, что оценки из немецких школ их детям после возвращения в Украину не зачтут в родной школе. Следовательно, ученики учатся параллельно в двух школах – зарубежной и украинской.

При этом детям, как сыну Лилии, везет, если украинские учителя проводят консультации по украинскому языку онлайн с беженцами. Ведь в большинстве своем дети получают от учителей только задание из украинской школы. Однако такое обучение на две школы довольно тяжело для украинских детей, которые из-за войны находятся за рубежом.

Поздравительные классы для украинцев в школах Германии

Еще одна украинка, Светлана, живет с сыном в Саксонии-Ангальт. Там ученики посещают третий класс местного учебного заведения. Она сообщила, что в некоторых начальных школах создали поздравительные классы для украинцев. К тому же, там преподают украинские учителя. Следовательно, дети из Украины имеют возможность учить родной язык.

А вот мать шестиклассницы, проживающей в Саксонии, анонимно рассказала, что в одной из местных школ украинским детям преподают также и русский язык.

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